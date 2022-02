Zyrtare/ Leeds shkarkon “El Loco” pas tre vite e gjysmë, gati emërimi i trajnerit të ri

Marcelo Bielsa nuk do të jetë më trajneri i Leeds për pjesën e mbetur të sezonit. Disfata e fundit në Premier League kundër Tottenham, rezultoi fatale për të ardhmen e 66-vjeçarit duke qenë se tashmë skuadra rrezikon qëndrimin në elitën e futbollit anglez.

Në këtë sezon, argjentinasi ka koleksionuar 14 humbje, katër barazime dhe vetëm gjashtë fitore ndërsa së fundmi ekipi ka marrë vetëm një pikë nga 18 të mundshmet. Skuadra gjendet vetëm dy pikë larg zonës së ftohtë, ndaj, drejtuesit e klubit nuk patën një tjetër rrugëzgjidhje për të shmangur një dramë në fundin e sezonit.

Bielsa mori drejtimin e Leeds në qershor të vitit 2018, ndërkohë që zëvendësuesi i tij është gati dhe pritet të emërohet së shpejti. Fjala është për amerikanin Jesse Marsch, ish-trajnerin e Leipzig, i cili më parë ka trajnuar New York Redbull apo Red Bull Sazburg.

Leeds United can confirm the club have parted company with head coach Marcelo Bielsa

— Leeds United (@LUFC) February 27, 2022