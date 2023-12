Zyrtare/ Legjendë e Juventusit dhe kampion i Evropës, “var këpucët në gozhdë”

Giorgio Chiellini ka njoftuar po i jep lamtumirën futbollit. Ish-mbrojtësi i Juventusit dhe i kombëtares italiane e përfundoi karrierën e tij në moshën 39-vjeçare, vetëm pak javë pasi i skadoi kontrata me Los Angeles FC.

Vetëm disa ditë më parë, ai la të kuptohet se finalja e MLS-së, e humbur kundër Columbus Crew, mund të ishte ndeshja e tij e fundit, tani tërheqja është zyrtare:

“Ishe udhëtimi më i bukur dhe më intensiv i jetës sime. Ke qenë gjithçka për mua. Me ty kam bërë një rrugë unike dhe të paharrueshme. Por tani është koha për të filluar kapituj të rinj, për të përballuar sfida të reja dhe për të shkruar faqe të tjera të rëndësishme dhe emocionuese të jetës.”

