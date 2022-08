Zyrtare/ Leipzigu mposht konkurrencën e klubeve të mëdha, blen “Halandin e Ri”

Leipzigi nuk njeh kufi në merkaton verore. Pasi siguroi rikthimin në shtëpi të Timo Wernerit, tani klubi Gjerman ka prezantuar një tjetër blerje të madhe. Bëhet fjalë për Benjamin Seskon, i cilësuar si “Halandi i Ri”.

Leipzigu ka nënshkruar një kontratë me sllovenin, e cila do ta mbajë të lidhur me gjermanët deri në vitin 2028.

Megjithatë, 19-vjeçari do të qëndrojë te Salzburgu për një vit në formën e huazimit. Një transferim fantastik ky nga gjermanët, pasi në të ardhmen mund të përfitojnë shuma të mëdha financiare.

Klubet e mëdha anglezë ishin më të interesuara për të nënshkruar me 19-vjeçarin, pasi lojtari para nisjes së sezonit shkëlqeu me paraqitjen e tij përballë Liverpoolit.

Klubi më i interesuar ishte Man. United, por “Djajtë e Kuq” nuk përfituan. Leipzigu siguroi transferimin e Seskos, duke surprizuar jo pak në merkaton verore.