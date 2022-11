Zyrtare/ Merr fund aventura 4-vjeçare, shkarkohet ish-trajneri i Brojës

Ralph Hasenhuttl është shkarkuar nga posti i trajnerit të Southamptonit, aty ku qëndronte prej dhjetorit të vitit 2018. Tekniku austriak regjistroi ndeshjen numër 173 në pankinën e “Shenjtorëve” në humbjen 1-4 ndaj Newcastle.

Siç raportoi The Athletic, drejtuesit e klubit anglez – jashtëzakonisht të pakënaqur me rendimentin e skuadrës në Premier League – vendosën të shkarkojnë 55-vjeçarin nga Grazi.

Southampton, fanellën e të cilit e veshi Armando Broja sezonin e kaluar, renditet në vendin e tretë nga fundit në ishull me vetëm 12 pikë të grumbulluara në 14 sfida të luajtura.

Disfata me “poker” ndaj “Qymyrxhinjve” solli fundin e durimit të drejtuesve, me Southamptonin që zyrtarizoi ndërprerjen e bashkëpunimit me Hasenhuttl.