Zyrtare/ Merr fund bashkëpunimi, Teuta ndahet me trajnerin 43-vjeçar

Bledi Shkëmbi nuk është më trajner i Teutës. Klubi durrsak njoftoi ndërprerjen e bashkëpunimit me teknikun 43 vjeçar, duke saktësuar se bëhet fjalë për një marrëveshje të të dyja palëve që kanë gjykuar se është momenti i duhur për të ndarë rrugët.

Shkëmbi u rikthye për aventurën e tij të tretë në stolin e Teutës në fillim të shtatorit duke zëvendësuar Renato Arapin pas një nisje të vështirë të kampionatit, por nuk mundi ti gjejë kurën formacionit durrsak.

Teuta është aktualisht në vendin e fundit të klasifikimit me 8 pikë pas 12 takimesh, teksa skuadra në 4 ndeshjet e fundit ka regjistruar vetëm një barazim dhe 3 humbje, e fundit ajo me Erzenin ka rezultuar dhe pika që ka mbushur Kupën, me klubin që ka vendosur të ndryshojë timonier, duke përfituar edhe nga pauza e krijuar për shkak të Botërorit Katar 2022, në mënyrë që trajneri i ri të ketë kohën e duhur për të punuar me skuadrën duke implementuar idetë e tij, për një nisje ndryshe të kampionatit.

Në 9 ndeshje në këtë kampionat, Bledi Shkëmbi koleksionoi me Teutën 5 humbje, 3 barazime dhe vetëm 1 fitore, ecuri që ka kushtëzuar edhe ndarjen e parakohshme mes palëve, me Teutën që tani është zyrtarisht në kërkim të një trajneri të ri, i cili me shumë gjasa pritet të jetë shkodrani Edi Martini.