Zyrtare/ Merr fund “telenovela” e verës, Antony është lojtar i Man.UTD (FOTO)

Pas më shumë se një muaji, “telenovela” Antony mbyllet me një fund të lumtur për Manchester United dhe trajnerin Erik ten Hag.

Braziliani ka mbyllur bashkëpunimin me Ajax dhe këta të fundit do të përfitojnë jo pak, por plot 100 milion euro, ndërsa sulmuesi brazilian ribashkohet me trajnerin holandez dhe do të provojë eksperiencën e parë në “ishull”.

Manchester United godet kështu në merkato duke i plotësuar dëshirën trajnerit ten Hag dhe 22-vjeçari pritet të marrë menjëherë statusin e një lojtari kryesor te United.