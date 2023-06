Zyrtare, Milan njofton “divorcin” me Maldinin

Paolo Maldini dhe Milan janë zyrtarisht të “ndarë”.

Këtë lajm e ka bërë me dije vetë klubi “kuqezi” në një njoftim zyrtar ky bën me dije se nga 5 qershori Maldini nuk do të jetë më pjesë e “Djallit”.

“AC Milan njofton se Paolo Maldini përfundon mandatin e tij në klub, me efekt nga 5 qershori 2023. E falënderojmë për kontributin e tij ndër vite, me rikthimin e Milanit në Champions League dhe me fitoren e titullit në 2021-2022. Përgjegjësitë e tij do t’i caktohen një grupi pune të integruar që do të punojë në kontakt të ngushtë me trajnerin e ekipit të parë, duke i raportuar drejtpërdrejt shefit Ekzekutiv”-bën me dije Milan.