Zyrtare/ Ndihmësi i Gerrard hedh hapin e madh, firmos me klubin 150-vjeçar

Rangers kanë emëruar trajnerin e ri. 55 herë kampionët e Skocisë, shkarkuan Giovanni van Bronckhorst për shkak të oshilacioneve në rezultate dhe në vend të tij është zgjedhur Michael Beale.

42-vjeçari anglez, e njeh mirë klubin, pasi punoi si ndihmës i Steven Gerrard gjatë aventurës së ish-kapitenit të Liverpoolit si trajneri i Rangersit në periudhën qershor 2018-nëntor 2021.

Beale ka firmosur deri në vitin 2026 me klubin 150-vjeçar skocez. Ai ndoqi Gerrard edhe gjatë aventurës tek Aston Villa, por në qershor firmosi me QPR në Championship, ekip nga i cili u nda për t’u rikthyer në “Ibrox Stadium”.

Rangers renditet përkohësisht në vendin e dytë në kampionatin skocez, 9 pikë larg vendit të parë që mbahet nga “armiqtë” e përjetshëm të Celtic.

Michael Beale is the 18th manager of Rangers with the club delighted to confirm his appointment today.

