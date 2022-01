Zyrtare/ Një brazilian për sulmin, Tirana kryen goditjen e parë në merkato

Tirana ka kryer përforcimin e parë në merkaton e dimrit. Klubi bardheblu ka prezantuar Devid Da Silva, sulmuesin brazilian që vjen të zëvendësojë Michael Ngoo e dëmtuar.

25-vjeçari i dha fund aventurës portugeze me Corvilha, ekip me të cilin nuk realizoi asnjë gol. Devid është rikthyer në Abissnet Superiore, kampionat ku luajti me Kastriotin në sezonin 2020-2021.

10 gola shënoi lojtari latin me skuadrën krutane, teksa tani do të tentojë fitimin e titullit kampion me Tiranën, që ka zyrtarizuar afrimin e tij nëpërmjet një postimi në faqen zyrtare.

“Mirësevjen Devid De Silva! Klubi i Futbollit Tirana njofton afrimin e merkatos së dimrit dhe ai është sulmuesi Devid De Silva. 25 vjeçari ishte nën vëzhgimin e zyrtarëve të klubit dhe pas kryerjes së të gjitha analizave mjekësore u zyrtarizua afrimi i tij në klub.

Sulmuesi shtatlartë pritet të dalë sot në seancën stërvitore për t’u vënë menjëherë nën urdhrat e trajnerit Shehi”, lexohet në komunikatën zyrtare të 25 herë kampionëve të Shqipërisë, që kryesojnë kampionatin me 33 pikë, pesë mbi Kukësin dhe gjashtë më shumë se Laçi i vendit të tretë.