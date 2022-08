Zyrtare/ Një mbrojtës nga Mali i Zi për Kastriotin, afrimi i gjashtë për Çelën

Martin Prenkocevic është goditja e gjashtë e Kastriotit në merkato. Klubi i Superiores ka gjetur gjuhën e përbashkët për të firmosur një kontratë 2-vjeçare me qendërmbrojtësin shqiptar nga Mali i Zi.

23-vjeçari ka luajtur me kombëtaren U17 të Malit të Zi, ndërkohë që gjithë karrierën e ka zhvilluar në vendlindje, aty ku ka luajtur me ekipe si Rudar Pljevlja, Deçiq, OFK Petrovac dhe Kom Podgorica.

“Martin Prenkoçeviç është lojtari më i ri i Kastriotit. Mbrojtësi shqiptar nga Mali i Zi ka firmosur me Kastriotin për dy sezonet e ardhshme. I formuar te grupmoshat e Podgoricës, 23 vjeçari ka luajtur edhe me Deçiçin e Tuzit, Kom Podgorica, OFK Petrovak dhe së fundmi me Rudarin.

KS Kastrioti i uron mirëseardhjen, dhe shumë paraqitje pozitive me fanellën tonë”, shkruan klubi krutan në faqen zyrtare. Lojtari me origjinë shqiptare është prurja e radhës për teknikun Çela pas Kevin Aliajt, Zejsar Arapit, Milos Stojanovic, Brajan Selmanit dhe Franc Marinajt.

