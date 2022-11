Zyrtare/ Një viking për Mourinhon: Nuk kam parë si tifozët e Romës

Ola Solbakken është lojtari më i ri i Romës. Klubi italian ka prezantuar sot sulmuesin e djathtë norvegjez, i cili vjen nga Bodo/Glimt si lojtar i lirë.

24-vjeçari është një nga lojtarët më të rëndësishëm të kampionëve të Norvegjisë, ndërkohë që tani është gati për aventurën e parë jashtë shtetit.

Solbakken debutoi një vit më parë me kombëtaren vikinge, fanellën e së cilës e ka veshur katër herë deri tani. Ai ka firmosur deri në vitin 2027 me Romën.

“U përpoqa shumë të realizoja ëndrrën time, doja të bëhesha futbollist i Romës, dëshirën që u kthye realitet më në fund. Projekti i klubit më intrigoi menjëherë.

Unë vij në Itali për të mësuar dhe për t’u përmirësuar. Tifozët e Romës janë më të mirët që kam parë ndonjëherë, mezi pres të luaj për ta”, deklaroi lojtari ofensiv.

Solbakken, i cili do të mbajë veshur fanellën me numër 18, regjistroi 91 ndeshje gjatë tri sezoneve me Bodo/Glimt, gjatë së cilave shënoi 20 gola dhe dhuroi 24 asiste.