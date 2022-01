Zyrtare/ Përforcim i rëndësishëm në sulm, Fiorentina rikthen Piatek në Itali

Fiorentina është një nga klubet italiane më aktive në merkato. Pak çaste më parë është prezantuar Krzystof Piatek, një përforcim i rëndësishëm për ekipin e Italianos.

Polaku vjen në huazim nga Hertha Berlin, me Fiorentinën që do të ketë mundësinë të blejë kartonin e tij në fund të sezonit. Kjo është aventura e tretë e Piatek në futbollin italian.

26-vjeçari ka luajtur më parë me Genoan dhe Milanin, duke shënuar 35 gola në 62 ndeshje, ndërkohë që ka realizuar 9 gola me kombëtaren e Polonisë. Piatek do të prezantohet përpara medieve në orën 14:30.