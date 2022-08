Zyrtare/ PSG bën “bingo”, blen mesfushorin spanjoll për gjysmën e vlerës që ka në treg

Fabián Ruiz është lojtar i Paris Saint-Germain. Emri i mesfushorit spanjoll ishte lidhur me PSG-në pothuajse gjatë gjithë merkatos së verës. Ditën e sotme klubi parizien dhe Napoli kanë arritur marrëveshjen për kalimin e futbollistit nga Sevilla te kampionët aktualë të Ligue 1. Napoli do të marrë 23 milionë euro nga ky transferim. Fabián Ruiz do të luajë te PSG deri në vitin 2027.

Aktualisht, 26-vjeçari ka një vlerë tregu prej 55 milionë eurosh, por kontrata e ish-lojtarit napolitan do të përfundonte në qershor të vitit 2023. Ai e kishte bërë të qartë synimin e tij për të mos vazhduar në skuadrën italiane. Prandaj, marrëveshja është mbyllur për një çmim më të ulët se vlera reale e kartonit të futbollistit.