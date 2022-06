Zyrtare/ Riktheu ekipin në Europë, Fiorentina rinovon me trajnerin

Fiorentina ka rinovuar kontratën me trajnerin Vincenzo Italiano. 44-vjeçari sicilian ka firmosur deri në vitin 2024, me opsionin e zgjatjes së bashkëpunimit deri në vitin 2025.

Bashkë me të janë konfirmuar edhe pjesëtarët e tjerë të stafit. Agjenti i trajnerit, Fali Ramadani takoi ditën e sotme drejtuesit e klubit nga Firence, teksa bisedimet u mbyllën me sukses dhe firmën mbi kontratën e re.

Italiano mori drejtimin e Fiorentinës verën e kaluar, duke dërguar skuadrën në gjysmëfinalet e Kupës së Italisë dhe Conference League (vendi i shtatë në kampionat).

“Fiorentina ka zgjedhur së bashku me trajnerin të forcojnë marrëdhëniet ekzistuese me një marrëveshje për një vit të mëtejshëm dhe me një përmirësim të kushteve ekonomike”, shkruan klubi i Serie A.