Zyrtare/ Rinovim i rëndësishëm, City “blindon” të preferuarin e Guardiolës

Rinovim i rëndësishëm te Manchester City përpara transfertës së vështirë ndaj Liverpoolit në “Anfield” (e diel, 16:30). Kampionët e Anglisë kanë “blinduar” Phil Foden deri në vitin 2027.

22-vjeçari anglez ka zgjatur me 3 vite të tjera bashkëpunimin me “Cityzens” (kontrata aktuale i përfundonte në vitin 2024). “Xholi” i ekipit të Pep Guardiolës, është një prodhim i Manchester City, teksa prej vitit 2017 është pjesë e ekipit të parë.

Akordi i rinovimit ishte arritur që në muajin shtator, Foden do të përfitojë 250 mijë paund nga kontrata e re, teksa sot ka ardhur edhe zyrtarizimi i marrëveshjes mes drejtuesve të Manchester City dhe agjentit të futbollistit.

Foden numëron 7 gola dhe 3 asiste deri në këtë fazë të sezonit, duke qenë golashënuesi i dytë më i mirë i skuadrës në kampionatin anglez pas norvegjezit Erling Haaland.

One of our own 💙@PhilFoden has signed a new three-year extension to his contract, keeping him at City until the summer of 2027! 👊

— Manchester City (@ManCity) October 14, 2022