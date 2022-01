Zyrtare/ Sevilla “blindon” krahun e djathtë, firmos me titullin e Meksikës

Jesus Corona është i përzgjedhuri i Sevillas për forcimin e krahut të djathtë. Klubi andaluzian ka zyrtarizuar blerjen e 29-vjeçarit meksikan nga Porto për shumën e 3 milionë eurove.

Lojtari anësor, i cili numëron 63 ndeshje dhe 10 gola me kombëtaren e tij, ka firmosur deri në vitin 2025 me ekipin e Julian Lopeteguit, që po garon me Real Madrid për fitimin e titullit kampion.

Jesus Corona u kërkua me insistim nga Milani në merkaton e verës së kaluar, por karriera e tij do të vazhdojë në futbollin iberik, duke i dhënë fund aventurës 7-vjeçare me “Dragonjtë e Oportos”.