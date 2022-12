Zyrtare, Shkëndija ndërpret kontratën me Bilalin

Mesfushori Sabit Bilali nuk do të jetë pjesë e Shkëndijës për vazhdimësinë e këtij sezoni.

Në një postim në faqen zyrtare klubi “kuqezi” bën me dije se palët kanë ndërprerë me konsensus bashkëpunimin dhe në janar Bilali do të jetë lojtar i lirë.

“Mesfushori nuk do të jetë pjesë e kuqezinjëve në gjysmëstinorin pranveror.

KF Shkëndija konfirmon mbylljen e bashkëpunimit me Sabit Bilallin. Mesfushori ndërpret me konsesus kontratën e tij dhe del si lojtarë i lirë në merkaton e janarit.

Me këtë rast, KF Shkëndija falemenderon Bilallin për kontributin e dhënë në fanellën kuqezi, duke i uruar gjitha të mirat në të ardhmen.”-shkruhet në publikimin e Shkëndijës. Kujtojmë që Bilali u bashkua me Shkëndijën në verën e vitit 2021 nga Shkupi.