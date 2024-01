Zyrtare, sulmuesi “kuqezi” i Fiorentinës huazohet te Pro Sesto

Eljon Toçi do të nisë një eksperiencë të re në Italisë me skuadrën e Pro Sesto.

Siç bën me dije vetë klubi italian përmes rrjeteve sociale, 21-vjeçari shqiptar është marrë në huazim prej skuadrës së moshave të Fiorentinës.

“Pro Sesto 1913 njofton se ka siguruar shërbimet sportive të Eljon Toçit në mënyrë të përkohshme nga ACF Fiorentina. Toçi, i lindur në Dibër të Shqipërisë më 9 janar 2003, është një sulmues qendror që bëri debutimin e tij profesional në moshën 17-vjeçare me fanellën e Sudtirol. Me skuadrën e Sudtirol-it në vitin e debutimit mes profesionistëve, ai bëri 4 paraqitje. Një vit më pas u transferua te Fiorentina, ku bëri 86 paraqitje dhe 18 gola për skuadrën Primavera. Toci gjithashtu krenohet me një pjesëmarrje në Serie A, për ndeshjen Lazio-Fiorentina (tetor 2021). Në korrik 2023 ai shkoi në huazim te Sestri Levante, me të cilin bëri 12 paraqitje midis kampionatit të Serie C (grupi B) dhe Kupës së Serie C të Italisë. Sulmuesi i ri i lindur në vitin 2003 ka veshur edhe fanellën e kombëtares shqiptare, në fakt numëron 17 paraqitje të përgjithshme mes kombëtareve U-19, 20 dhe 21 vjeç. Mirësevini në Pro Sesto Ejon, me urimet më të mira për një vazhdimësi të sezonit plot kënaqësi!”-shkruhet në postimin e Pro Sesto.