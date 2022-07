Zyrtare/ Tirana merkato te Kastrioti, firmos deri në 2024 me “xholin” afrikan

Tirana ka zyrtarizuar afrimin e pestë në merkato. Pas Florent Hasanit, Albano Aleksit, Ardit Hilës dhe Besir Isenit, kampionët e Shqipërisë kanë firmosur edhe me Lukman Hussein, i cili vjen nga Kastrioti. 25-vjeçari nigerian ishte pjesë e klubit krutan në pesë vite e fundit.

Ai luan si mbrojtës i djathtë, por mund të bëjë mirë edhe rolin e shkatërruesit dhe qendërmbrojtësit. Lojtari afrikan ka firmosur një kontratë 2-vjeçare me bardheblutë. Tirana u eliminua në Champions League nga luksemburgasit e Dudelange.

“Klubi i Futbollit Tirana njofton afrimin e lojtarit Lukman Olayemi Hussein. 25 vjeçari ka firmosur sot me klubin dhe do të jetë pjesë e kampit të kampionëve për dy sezonet e ardhshme. Mesfushori do të dalë sot në seancën stërvitore për tu prezantuar me skuadrën dhe stafin teknik. I urojmë suksese me fanellën bardheblu”, lexohet në komunikatën zyrtare të Tiranës.

26 herë kampionët e Shqipërisë do të vijojnë rrugëtimin europian në raundin e dytë të Conference League, aty ku do të kenë përballë Zrinjski, ekipin kampion të Bosnjes.

Sfida e parë do të zhvillohet në “Air Albania” më 19 korrik, ndërkohë që takimi i kthimit do të luhet më 28 korrik në stadiumin “Stadion pod Bijelim Brijegom” të Mostarit.

