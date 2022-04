Zyrtare/ “Unik dhe i pazëvendësueshëm”, Juventus rinovon me një titullar

Tjetër rinovim te Juventusi. Klubi italian ka arritur akordin me Juan Cuadradon për rinovimin deri në vitin 2023. Kontrata e anësorit të djathtë kolumbian përfundonte në qershor, por aventura në Torino do të vazhdojë.

“Unik dhe i pazëvendësueshëm. Dhe është e mrekullueshme të jemi sërish bashkë, Panita!”, lexohet në komunikatën zyrtare të bardhezinjve.

33-vjeçari ka fituar 11 trofe me Juventusin, ka zhvilluar 262 ndeshje dhe numëron 24 gola dhe 53 asiste, nga të cilat 5 gola dhe po kaq asiste vetëm në sezonin aktual.

Max Allegri e vlerëson shumë lojtarin latin, i cili mund të bëjë çdo rol në linjën e djathtë. Një rinovim që gëzon trajnerin dhe vlerëson punë pozitive të futbollistit.

✍️ 𝗖𝗨𝗔𝗗𝗥𝗔𝗗𝗢 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣

😀 It’s Juan more year for @Cuadrado in ⚪️⚫️!#Cuadrado2023

— JuventusFC (@juventusfcen) April 15, 2022