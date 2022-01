Zyrtare, Valon Behrami në kërkim të një skuadre të re, largohet nga Genoa!

Valon Behrami është një lojtar i lirë. Pas dy vitesh mesfushori me origjinë shqiptare tashmë 36-vjeçar ka prishur me konsensus kontratën me Genoan dhe do të provojë një eksperiencë të re.

Behrami i cili këtë sezon e ka ndjekur më së shumti nga stoli duke u aktivizuar në vetëm 10 takime me skuadrën ligure me shumë gjasa do ta vazhdojë karrierën në Zvicër aty ku edhe nisi gjithçka 20 vite më parë. Te Genoa mesfushori kosovar ka qenë një element i rëndësishëm por në muajt e fundit për shkak edhe të moshës, pasha e tij në skuadër ra.