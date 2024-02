Zyrtare/ Vëllai i mbrojtësit të Kombëtares rikthehet në Zvicër

Albian Ajeti, një nga vëllezërit e Arlind Ajetit, mbrojtësit të kombëtares shqiptare, është rikthyer te Baseli. Klub ku u rrit dhe ku debutoi si profesionist.

Qendërsulmuesi e nisi sezonin në Superligën turke te Gaziantep, skuadër me të cilën zhvilloi pesë ndeshje në total mes kampionatit dhe Kupës, duke shënuar një gol.

26-vjeçari, i cili ka luajtur me të gjithë skuadrat kombëtare të Zvicrës (11 ndeshje dhe 1 gol me Kombëtaren e madhe), ka firmosur deri në verën e vitit 2025 me Baselin.

Me mundësinë e zgjatjes së bashkëpunimit me një tjetër vit. Kjo do të jetë aventura e tretë e tij me Baselin. Ajeti luajti me ekipin helvet në periudhat janar 2015-janar 2016. Dhe tetor 2017-gusht 2019.

Baseli po zhvillon një kampionat shumë të dobët. Skuadra ku luajnë edhe Taulant Xhaka, Benjamin Kololli dhe Leon Avdullahu, renditet në vendin e nëntë.