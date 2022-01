Zyrtare/ West Ham rinovon me yllin e sulmit, detajet e kontratës së re

West Ham zhvilloi një kampionat fantastik në sezonin e fundit dhe ishte shumë afër kualifikimit në Champions League.

Ekipi i David Moyes po paraqitet sërish shumë mirë, dhe për momentin renditet në vend të pestë në Premier League, një pikë larg zonës Champions League.

“Çekiçët” kanë fituar dy përballjet e fundit në transfertë, teksa sot kanë zgjatur bashkëpunimin me Michail Antonio, sulmuesi me origjinë nga Xhamajka.

31-vjeçari, i cili është pjesë e klubit londinez prej shtatorit të vitit 2015, ka firmosur deri më 2024, me opsionin e rinovimit me një tjetër vit.

We are happy to confirm that Michail Antonio has agreed to extend his contract until the summer of 2024, with the option of a further year.

— West Ham United (@WestHam) January 7, 2022