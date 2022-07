Zytare/ Ish-sulmuesi i Milan “braktis” Europën, rikthehet në vendlindje te Club Junior

Carlos Bacca rikthehet në vendlindje, në Kolumbi.

Sulmuesi ka bërë zyrtare ne rrjetet sociale skuadrën e tij të re dhe 35-vjeçari do të vijojë karrierën te skuadra e Club Junior, aty ku hodhi hapat e parë të karrierës.

Ishi i Milan, Sevilla, Villarreal dhe Granada, sezonin e fundit, largohet kështu nga “kontinenti i vjetër” pas 11 vitesh.

Në Europë, Bacca fillimisht u prezantua te Club Brugge, ndërsa shkëlqeu në radhët e Sevilla, skuadër me të cilën triumfoi dy herë në Europa League, kompeticion të cilin e fitoi edhe me Villarreal, ndërsa në Itali, me Milan, Bacca koleksionoi vetëm një Superkupë në Itali.

Carlos numëron 52 ndeshje dhe 16 gola me Kolumbinë, ndërsa tani misioni i tij do të jetë të bëjë mirë me skuadrën e Club Junior, që sezonin e ri nuk e nisi mirë, pasi u mund në javën e parë.