Një golashënues kuqezi në League One, statistikat e 21-vjeçarit të Shpresës

Anis Mehmeti vazhdon të shkëlqejë më League One në radhët e Wycombe Wanderers, skuadër me të cilën ka mundur të realizojë 6 gola në këtë sezon. Në javën e 13-të të këtij kampionati, 26-vjeçari, që luan si mesfushori me tipare sulmuesi realizoi golin e tretë dhe të fundit të skuadrës së tij në suksesin 3-1 ndaj Peterbourghut. Goli i 21-vjeçarit të Shpresave të Shqipërisë tundi rrjetën në minutën e 5-të shtesë.

Statistikat e publikuara në emisionin “Analizë Kuqezi” tregojnë se Mehmeti, përveçse ka shënuar më total 6 gola, ka dhuruar edhe një asist. Ka mundur të realizojë 38% të aksioneve, duke qenë i saktë në 67% të pasimeve. Një e dhënë interesante është edhe përqindja e driblimeve të realizuara që shkon në 62%.