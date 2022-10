VIDEO/ Autogol i pafat për mbrojtësin e kombëtares, topi e godet në fytyrë dhe ndalet në rrjetë

Rayo Vallecano triumfoi me rezultatin 5-1 ndaj Cadiz, në një ndeshje të cilën miqtë e mbyllën me 9 lojtarë. Një triumf i rëndësishëm për vendasit që ngjiten në mesin e tabelës, saktësisht në vendin e 10-të me 15 pikë të grumbulluara.

Vallecano e dominoi takimin ndërsa në fund ishin të pafat pasi u ndëshkuan vetëm nga një autogol i pafat i Ivan Balliut. Mbrojtësi i kombëtares ishte krejtësisht i pafajshëm pasi topi u përplas në fytyrën e tij si pasojë e një devijimi nga ana e shokut të skuadrës dhe përfundoi në rrjetë.

Gjithsesi, autogoli nuk “fshin” performancën e Balliut që mbetet një nga lojtarët më të rëndësishëm dhe të vlerësuar në organikën e Rayo Vallecanos.