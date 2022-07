VIDEO/ Pedri “frymëzohet” nga Iniesta, mesfushori rrëmben numrin klasik të katalanasve

Pedri do të mbajë numrin 8 në fanellë për sezonin e ri, me mesfushorin i cili do të pasojë legjendën Andres Iniesta.

19-vjeçari, i cili u transferua te Blaugrana nga Las Palmas në vitin 2020, ka shijuar dy sezone shumë të mira në aspektin personal duke fituar edhe një rol titullari dhe shihet si një nga elementët kryesor në ringritjen e katalanasve.

Pedri fillimisht kishte fanellën me numër 16, pasi numrin e Iniestës në kohën kur spanjolli u bashkua me Barçën e dispononte boshnjaku Miralem Pjanic. Më pas ky numër iu “besua” Dani Alves-it të rikthyer, por tani, ky i fundit është larguar nga klubi për herë të dytë, duke e lejuar më në fund “adoleshentin” të bëjë ëndrrën e tij realitet.

Natyrisht është thjeshtë një numër, por përgjegjësia e Pedrit do të jetë më e madhe pasi tifozët katalanas janë mësuar që, ai numër të bëjë “magji” në fushën e lojës, si në kohën e artë të Andres Iniesta.

A new era begins. Pedri 8️⃣. pic.twitter.com/omb0yqDiUi — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 8, 2022