Pozicioni i Igli Tares te Lazio mbetet në rrezik duke qenë se presidenti Lotito nuk i ka ofruar ende rinovimin e kontratës që skadon aktualisht në qershor 2023.

Janari do të jetë muaji vendimtar për të kuptuar nëse palët do të vazhdojnë bashkë apo pas kaq shumë vite bashkëpunimi do të arrijmë në lamtumirën.

Ndërkohë nga mediet italiane raportohet se shqiptari mbetet “peng” e merkatos së janarit.