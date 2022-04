“Maldini akord me lojtarin e Kosovës”, SM: Spekulime, objektivi është një tjetër

Një anësor i djathtë është një nga objektivat e Milanit në merkaton e verës. Alessandro Florenzi ka mbyllur sezonin si pasojë e një dëmtimi, teksa Davide Calabria nuk mjafton.

Gazetari dardan, Arlind Sadiku shkruan në Twitter se 27-vjeçari i Torinos, klub me të cilin ka kontratë deri në 2024, është takuar me Paolo Maldinin, drejtorin teknik të kuqezinjve.

Legjenda e Milanit ka arritur akordin me lojtarin dardan (45 ndeshje dhe 2 gola me Kosovën) dhe së shpejti pritet t’i paraqesë një ofertë zyrtare klubit të Torinos.

