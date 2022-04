Tjetër rekord/ Pep Guardiola shkruan historinë te City, lë pas Mourinhon

Manchester City fitoi 3-0 ndaj Brighton të mërkurën, sukses që riktheu ekipin e Pep Guardiolës në krye të Premier League me një pikë më shumë se Liverpooli i Jurgen Klopp.

Një triumf historik dhe i veçantë për trajnerin spanjoll, i cili ka regjistruar fitoren numër 250 në krye të Manchester City që prej vitit 2016, kohë kur mori drejtimin e “Cityzens”.

250 fitoret në të gjithë kompeticionet, janë arritur në 344 ndeshje si timonier i Manchester City, një rekord unik që nuk e ka regjistruar asnjë trajner tjetër në stolin e një skuadre angleze në kaq pak ndeshje.

Në vend të dytë renditet Jose Mourinho me 250 suksese në 396 ndeshje. Më pas Kenny Dalglish me 250 fitore në 429 përballje, e me radhë Arsene Wenger dhe Don Revie.