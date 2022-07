UEFA zyrtarizon gjyqtarët e ndeshjeve të kthimit, ja kush jep drejtësi në sfidat e skuadrave shqiptare

Javën e ardhshme (12 dhe 14 korrik) do të luhen ndeshjen e kthimit të raundit të parë të Champions League dhe Europa League, ku marrin pjesë një numër i konsiderueshëm i skuadrave shqiptare nga Kategoria Superiore, Superliga e Kosovës, Liga e Parë e Maqedonisë së Veriut dhe Liga e Parë e Malit të Zi. UEFA tashmë ka zyrtarizuar emrat e gjyqtarëve të ndeshjeve të dyta të këtij raundi. Kështu, Tirana, që luan përballë Diddelange në “Ai Albania”, më 12 korrik, do të gjykohet nga një treshe spanjolle, me kryesor Cesar Soto Grado.

Iskra-Laçi është vlerësuar si ndeshje shumë e rëndësishme nga UEFA, që ka caktuar një trupë gjyqtarësh nga Italia, me kryesor Luca Pairetton.

Edhe Partizani – Saburtalo ka vëmendjen e veçantë nga qeveria europiane e futbollit, që ia ka besuar këtë ndeshje një tresheje nga Anglia, me kryesor Darren England.

Tirana – Diddelange (0-1)

Gjyqtar kryesor: Cesar Soto Grado (ESP)

Asistentë: Iker De Fransisco (ESP), Carlos Álvarez Fernández (ESP)

Gjyqtar i katërt: Isidro Diaz de Mera Escuderos (ESP)

Lincoln Reds – Shkupi (0-3)

Gjyqtar kryesor: Filip Glova (SVK)

Asistentë: Peter Bednar (SVK), Daniel Polacek (SVK)

Gjyqtar i katërt: Peter Kralović (SVK)

Partizani – Saburtalo (1-0)

Gjyqtar kryesor: Darren England (ENG)

Asistentë: Stuart Burt (ENG), James Mainwaring (ENG)

Gjyqtar i katërt: Thomas Bramall (ENG)

Iskra – Laçi (0-0)

Gjyqtar kryesor: Luca Pairetto (ITA)

Asistentë: Stefano Alassio (ITA), Alessio Berti (ITA)

Gjyqtar i katërt: Gianluca Manganiello (ITA)

Liepaja – Gjilani (0-1)

Gjyqtar kryesor: Tore Hansen (NOR)

Asistentë: Øystein Ytterland (NOR), Runar Langseth (NOR)

Gjyqtar i katërt: Mohammad Usman Aslam NOR

Drita – Inter Turku (0-1)

Gjyqtar kryesor: Neil Doyle (IRL)

Asistentë: Robert Clarke (IRL), Wayne McDonnell (IRL)

Gjyqtar i katërt: Rob Hennessy (IRL)

Ararat – Shkëndija (0-2)

Gjyqtar kryesor: Oleksii Derevinskyi (UKR)

Asistentë: Semen Shlonchak (UKR), Andrii Skrypka (UKR)

Gjyqtar i katërt: Yevhenii Aranovskiy (UKR)

Llapi – Buduçnost (0-2)

Gjyqtar kryesor: Mads-Kristoffer Kristoffersen (DEN)

Asistentë: D. Wollenberg Rasmussen (DEN), Martin Markus (DEN)

Gjyqtar i katërt: Jakob Alexander Sundberg (DEN)

Decic – Dinamo Minsk (1-1)

Gjyqtar kryesor: Dragomir Draganov (BUL)

Asistentë: Ivo Kolev (BUL), Petar Velizarov Mitrev (BUL)

Gjyqtar i katërt: Georgi Ginchev (BUL)