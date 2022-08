“Unë nuk fle me të”, Guardiola flet për gjendjen psikologjike të Haaland

I gjendur përballë kritikave për shkak të rasteve të humbura, Erling Haaland është kthyer në qendër të vëmendjes dhe Pep Guardiola ka folur së fundmi për gjendjen psikologjike dhe sjelljen e sulmuesit në stërvitje me skuadrën.

Trajneri është shprehur i kënaqur me sjelljen “e qetë” të Haaland në stërvitje, por pranon se është e vështirë të vlerësohet se si sulmuesi do të përballet me presionin jashtë fushës. “Unë nuk fle me të”, tha Guardiola me shaka në konferencën për shtyp përpara ndeshjes së Bournemouth.

“Unë nuk jam në shtëpi me të, kështu që nuk e di se si e trajtojnë atë. Por ajo që shoh në stërvitje është se ai ka qenë i qetë pas Liverpool-it dhe pas West Ham-it”,-tha tekniku.

Ndërkohë edhe në ndeshjen e fundit, atë kundër Bournemouth, të cilën City e fitoi me rezultatin 4-0 mbrëmjen e së shtunës, norvegjezi nuk mundi të gjente rrugën drejt rrjetës.