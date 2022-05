Vanoli largohet me kokën pas, mesazhi për mikpritjen shqiptare

Rodolfo Vanoli largohet drejt vendlindjes së tij pas përfundimit të sezonit në Kategorinë Superiore. Përvoja e tij në krye të “Nëndetëses Blu” (mori një seri humbjes dhe vetëm një fitore në derbi me Tiranën) nuk ishte për t’u mbajtur mend, skuadra ra në Kategorinë e Parë, duke mos përmbushur pritshmëritë. Trajneri italian në prononcimet e tij ka lënë të kuptohet se dëshiron ta drejtojë Dinamon edhe në Kategorinë e Parë, madje duke vendosur edhe një objektiv madhor, përveçse ngjitjes në Superiore: fitimin e Kupës së Shqipërisë.

Vanoli, siç e dëshmon edhe një postim në llogarinë e tij në Instagram, është larguar me kokën pas. 59-vjeçari ka shkruar një letër falënderimi për stafin e holetit ku ka qëndruar në Shqipëri, duke lënë të kuptohet se do të do të kthehet në vendin tonë.

Letra e Vanolit:

“Faleminderit…

Me praninë tuaj, më ndihmuat të njoh mirësjelljen dhe mikpritjen e popullit shqiptar….

Faleminderit….

Që më bëtë të ndihem si në shtëpi…

Faleminderit…

Për miqësinë tuaj…

Nuk është një lamtumirë, por një mirupafshim”.