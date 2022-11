Drejtuesit zikaltër në Katar për të mposhtur konkurrencën e Bayernit për sulmuesin

Piero Ausilio dhe Javier Zanetti, dy drejtuesit e Interit, ndodhen në Doha për të ndjekur Kupën e Botës “Katar 2022”. Ata duan të kuptojnë hapësirën që ekziston për të arritur te Marcus Thuram. Sulmuesi i Borussias së Monchengladbachut pëlqhet prej kohësh nga Interi dhe statusi i një lojtari që i skadon kontrata me klubin aktual në vitin 2023 e bën atë një objektiv të lakmuar edhe nga klubet e tjera të mëdha, siç është Bayerni.

Kjo është arsyeja pse zëvendëspresidenti dhe drejtori sportiv duan të përpiqen të avancojnë në bisedimet për të “rrëmbyer” djalin e ish-it të Parmës dhe Juventusit, Lillian Turam.

Bayern Munich i ofroi atij një kontratë pesëvjeçare duke filluar nga korriku, kur të jetë lojtar i lirë, por zikaltrit duan të përfitojnë duke i ofruar Gladbachut 10 milionë në janar me idenë që klub gjerman do të pranojë, për të mos e humbur në verë me parametër zero.