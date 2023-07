Felix i detyruar të takohet me Simeonen, klubi i jep mesazh të qartë nëpërmjet Griezmann

Joao Felix përfundoi huazimin te Chelsea dhe është rikthyer te Atletico Madrid, klub me të cilin ka një kontratë që e lidh deri në vitin 2027. Por, as lojtari portugez dhe as klubi spanjoll nuk dëshirojnë ta vazhdojnë “martesën” pasi pengesë është trajneri Diego Simeone. Argjentinasi dhe sulmuesi kanë vizione të ndryshme mbi futbollin dhe nuk mund të bashkëpunojnë.

Mirëpo, këtë të premte palët janë të detyruar të takohen në grumbullimin e parë të Atleticos për sezonin e ri. Gjithsesi, drejtuesit e bardhekuqve i kanë dërguar një mesazh të qartë Felix se po punojnë për ta larguar nga skuadra teksa numri shtatë që ishte në pronësinë e portugezit sezonin e shkuar, ka përfunduar te Antoine Griezmann.

Në fakt, shtata është një numër të cilin Griezmann e ka mbajtur gjatë aventurës së parë me Atleticon (2014-2019) para se të transferohej te Barcelona dhe që i sjell shumë fat me sulmuesin që nuk e ndan shtatën edhe kur vesh fanellën e kombëtares së Francës. Nga ana tjetër, Felix është në “ajër” dhe opsioni i fundit që josh portugezin është Paris Saint-Germain.

Felix preferon kalimin në Francë pasi dëshirohet nga trajneri Luis Enrique teksa është i entuzizmuar edhe nga ideja e të luajturit me Neymar e Mbappe, por edhe me patriotët e tij si Nuno Mendes dhe Renato Sanchez. Mbetet për t’u parë nëse dy klubet do të gjejnë gjuhën e përbashkët në lidhje me formulën e transferimit si dhe për aspektin financiar me Los Colchoneros që nuk pranojnë më pak se 85 milionë paund për shërbimet e 23-vjeçarit.