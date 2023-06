Historike/ Fitore dhe rekord! Suksesi i 11-të në Europë, Luiza Gega shkëlqen në Poloni (VIDEO)

Luiza Gega po kalon muajt më të mirë të karrierës së saj. Atletja kuqezi ka arritur që të fitojë garën e 3 mijë metrave me pengesa në Kampionatin Ekipor Evropian të Atletikës që po zhvillohet në Krakow të Polonisë. Gega fitoi në divizionin e tretë të garës, duke regjistruar kohën 9:17.31.

Një sukses historik për Gegën, e cila arrin fitoren e 11-të në historinë e kampionateve të ndryshme europiane. Duke barazuar kampionen bullgare Ivet Lalova-Collio. Kampionia shqiptare, gjithashtu ka vendosur edhe rekord për femrat me kohën e saj.

A record-equalling 11th European Athletics Team Championships victory!

Luiza Gega 🇦🇱 is the star of the show in the 3000m steeplechase in #Silesia2023! 💫#EG2023 pic.twitter.com/Lj156HU71U

— European Athletics (@EuroAthletics) June 22, 2023