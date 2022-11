Lukaku mbetet jashtë, trajneri i Belgjikës: Do bëhet faktor pas ndeshjeve të grupeve!

Romelu Lukaku është i grumbulluar me kombëtaren e Belgjikës për në Botërorin e Katarit pavarësisht një dëmtimi të pësuar me Interin. Trajneri i belgëve, Roberto Martinez beson shumë te aftësitë e sulmuesit dhe shpreson që Lukaku të rikuperojë sa më shpejt të jetë e mundur, edhe pse së fundmi vetë tekniku spanjoll thekson se 29-vjeçari do të mund të bëhet një faktor për skuadrën vetëm pas fazës së grupeve.

“Romelu është duke bërë progres ditë pas dite, por do të duhet ende kohë për të mbërritur në 100& të kondicionit fizik. Jemi duke ndjekur programin e riaftësimit dhe nuk besoj se Lukaku do të luaj në ndeshjen e parë kundër Kanadasë.

Por, jam i bindur se pas fazës së grupeve nis një tjetër Botëror dhe në atë pikë Lukaku do të jetë gati. Në ato ndeshje, ai do të bëhet faktor për Belgjikën”, u shpreh Martinez.