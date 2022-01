Mehmeti: Diferencën e bëri Lushkja, nuk kemi marrë goditje psikologjike

Dritan Mehmeti u shpreh me keqardhje në Gol pas Goli” për humbjen me Laçin, duke theksuar se të kuqtë u munduan të jepnin më të mirën në fushë, por pavarësisht rasteve të krijuara, nuk mundën të shënonin qoftë një gol.

Është e vërtetë që diferencën e bëri Lushkja me atë goditje, por të vjen keq që humbëm, sepse e interpretuam mirë ndeshjen. Ishim të barabartë në shumë situata e në të tjera superiorë, por në disa momente i dhamë hapësira kundërshtarin. Kishim katër mungesa dhe lojtarët që kanë mbërritur nuk kanë ardhur në kohën e duhur. Skuadra ende nuk e ka fizionominë e saj, kam përshtatur lojtarë në role të ndryshme. Kam aktivizuar për herë të parë Hadrojin, ndërsa Fernandinho do kohë të përshtatet. Deri diku skuadra e interpretoi siç e kërkova unë lojën, por duhet të ishim më cinikë, më Skukën apo me Malën në kundërsulm.

Humbja nuk ndikon psikologjikisht: “Në aspektin psikologjik, skuadra ka rritje, e kemi treguar gjatë këtyre javëve. Të vjen keq për mënyrën se si jemi mundur. Besoj se psikologjikisht nuk do të ndikojë, mirë do të ishte që prurjet e janarit të vinin më herët. Por këto nuk janë justifikime, as mungesat skuadra duhet të reagojë.”