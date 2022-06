Ramsey është kthyer në barrë, Juventus ndihmohet nga ish trajneri

Erdhi te Juventusi tre vite më parë, por Aaron Ramsey nuk arriti të përshtatet në Serinë A dhe tashmë është kthyer në një barrë për bardhezinjtë, sepse edhe 6 muaj huazim te Rangers nuk u shoqëruan me blerjen e kartonit.

Mesfushori uellsian është rikthyer në Torino, megjithatë si kalimtar, pasi nuk bën pjesë në planet e trajnerit Allegri, ndërsa te Juventus janë në pritje të një oferte, për ta larguar duke përfituar sadopak.

Ndihma mund t’u vijë nga ish trajneri Andrea Pirlo, i cili ka marrë drejtimin e turqve të Fatih Karagumruk dhe ka kërkuar pikërisht Ramseyn si përforcim të parë në skuadër.

Turqit janë gati ta marrin uellsianin në huazim me të drejtë blerjeje për një shifër prej 4-5 milionë eurosh, që gjithsesi do të regjistrohej si plus-valencë nga bardhezinjtë, që e morën me parametra zero nga Arsenali tre vite më parë.