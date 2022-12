VIDEO/ Gol fantastik në Madrid, Megi Doçi ndëshkon Realin

Vllaznia për femra ka shënuar golin e parë në historinë në grupet e Champions League, kundër skuadrës së Real Madrid në transfertë.

Rekordmenja e futbollit shqiptar të femrave, Megi Doçi, shënoi që në minutën e pestë ndaj spanjolleve, me një goditje dënimi perfekte.

MEGI DOCI SCORES VLLAZNIA'S FIRST GROUP STAGE GOAL OF THE SEASON WITH A WONDERFUL FREE KICK 🚀#UWCL LIVE NOW ⬇️

