Devolli: Reginaldo na “fiku”, të ulim kokën dhe të përmirësohemi

Dinamo doli pa pikë nga sfida me Laçin, që iu fal golit të Guindo në pjesën e parë për të marrë tre pikët. Trajneri i ekipit kryeqytetas, Bledar Devolli theksoi për “Gol pas Goli” në Supersport se skuadra e tij nuk e meritonte humbjen.

“Normal që na prishi planet dëmtimi i Reginaldos, donim të kishim shpejtësi dhe thellësi. Gjynah ta humbasësh këtë ndeshje, më pëlqeu ekipi në pjesën e dytë.

Më vjen keq që marrim gol nga loja e ndaluar, por më bën optimist reagimi i skuadrës. Kemi ndryshuar pak të pjesa lart. Më pëlqeu grinta, shkuam me logjikë drejt portës.

Do ulim kokën, do vazhdojmë punën dhe do shohim përpara. Duhet përqendrim, sidomos në goditjet standarde, pasi kemi edhe shtatlartësi. E dyta të ulim kokën, të përmirësojmë gabimet dhe ka shumë rëndësi të mos ulim entuziazmin.

Maliqi? E kishim përgatitur ndeshjen të kishim shpejtësi dhe thellësi: me Bardhin, Reginaldon dhe Mihanën. Futa Maliqin aty, sepse është lojtarë i shpejtë dhe ka bërë mirë me Kukësin.

Të katërt mbrojtësit e Laçit janë të avashtë, ishim përgatitur t’i kapnim me shpejtësi. I kapëm dy herë në pjesën e parë me Bardhin, por ata shënuan dhe ne jo”, deklaroi trajneri i Dinamos.