Diego Costa pranë rikthimit në Spanjë, ish-trajneri i Atl. Madrid ka në “dorë” fatet e transferimit

Diego Costa mund të rikthehet në La Liga. Sulmuesi 33-vjeçar i është vetëofruar skuadrës së Getafe-s për sezonin e ri, ndërsa tani pritet për t’u parë nëse spanjollët do ta konfirmojnë këtë lëvizje.

Costa mbylli sezonin në Brazil me skuadrën e Atletico Mineiro, me 19 ndeshje dhe 5 gola, ndërsa tani kërkon të rikthehet përsëri në “kontinentin e vjetër”.

Diego Costa nëse do të konkretizonte rikthimin në La Liga, te Getafe do të ribashkohej me ish-trajnerin e tij te Atletico Madrid, Quique Sanchez Florez, me këtë të fundit që pritet të jetë vendimtar në këtë transferim.