Laçi në ndjekje të Tiranës, test force për Partizanin

Laçi është skuadra që ka ecurinë më të mirë në këto javë të fundit, teksa në shtatë ndeshjet e fundit ka mundur të marrë 6 fitore dhe një barazim, duke arritur që rikuperojë disa pozicione e tashmë me të drejtë e sheh veten si favorit për kren, teksa ndodhet 9 pikë pas Tiranës kryesuese, me një ndeshje më shumë për të luajtur.

Trajneri Mirel Josa po i merr maksimumin bardhezinjve, të cilët do të provojnë të tregojnë muskujt dhe në takimin me Partizanin, që këtë vit kalendarik e ka nisur mjaft mirë. Ardit Deliu do të jetë mungesa e madhe e kurbinasve në këtë sfidë, me mesfushorin që mori kartonin e katërt të verdhë në suksesin e fundit të Laçit me Teutën, dhe është i detyruar që këtë përballje ta ndjekë nga tribuna.

Rank Teams Played Points 1 Tirana 18 40 2 Laçi 17 31 3 Kukësi 18 31 4 Vllaznia 18 30 5 Partizani 17 22 6 Teuta 17 18 7 Dinamo 17 18 8 Skënderbeu 17 16 9 Egnatia 17 15 10 Kastrioti 18 12

Te Partizani gjërat duket se kanë ndryshuar me trajnerin Dritan Mehmeti, që ka koleksionuar një fitore dhe një barazim në dy ndeshjet e tij të para si trajner i të kuqve. Ekipi i është përgjigjur mirë, teksa skuadra po prodhon lojë, raste dhe mbi të gjitha rezultate, por prova e vërtetë do të jetë pikërisht transferta me skuadrën e Laçit.

Në fazën e parë kryeqytetasit nuk morën më shumë se një barazim 1-1 në shtëpi e tashmë duan që së paku të mos dalin pa pikë, e të sfidojnë ekipin që në këto javë ka qenë e vështirë për të gjithë për t’i marrë pikë. Ky takim do të transmetohet në Supersport 3, duke nisur prej orës 13:45

Një fitore për të kuqtë do të ishte mundësia për të shpresuar se deri në fund mund të tentojnë zonën evropiane, pasi aktualisht ndodhen në vendin e pestë me 22 pikë, nëntë më pak se kundërshtari që kanë përballë. Laçi në anën tjetër shpreson që të arrijë fitoren e radhës për të rikthyer në 6 pikë diferencën me kreun.