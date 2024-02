Leao reagon pas fyerjeve raciste: Fatkeqësisht, bota vazhdon të ketë njerëz mendjevegjël

Rafael Leão ka reaguar në rrjetet sociale për të denoncuar fyerjet raciste që ka marrë nga një fans.

“Nuk duroj dot më të të shoh në fushë, po bëhem racist dhe ti po më acaron. Dil sa më shpejt, ti dhe kushdo që të ndjek”, ka shkruar tifozi.

Portugezi e ka ndarë mesazhin duke iu përgjigjur tifozit: “Fatkeqësisht, bota vazhdon të ketë këtë lloj njerëzish mendjevegjël.”

Ka reaguar gjithashtu klubi i Milanit, duke i ofruar mbështetje sulmuesit:

“Rafa, ne jemi me ty. Nuk ka vend për racizëm, as mes tifozëve tanë, as në futboll”.

Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c’è spazio per il razzismo.@RafaeLeao7 we stand with you. In our fanbase and in football, there's no room for racism. #WeRespAct

— AC Milan (@acmilan) February 20, 2024