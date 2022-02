Partizani shton lojtarët ofensivë, firmos me sulmuesin serb

Partizani ka zyrtarizuar edhe goditjen e fundit në merkato teksa të kuqtë kanë përforcuar radhët në repartin ofensiv. Kryeqytetasit kanë zyrtarizuar marrëveshjen me lojtarin serb, Milan Mirosavljev i cili aventurën e fundit e ka pasur në Letoni me skuadrën e Liepaja.

Me këta të fundit, 26-vjeçari është aktivizuar në 10 ndeshje ndërsa ka realizuar 2 herë. Mirosavljev ka firmosur një kontratë me afat një vit e gjysmë teksa tashmë i shtohet ofensivës e cila përbëhet nga Junior, Cara apo Skuka ndërsa trajneri Dritan Mehmeti ka më shumë zgjedhje në dispozicion.

Njoftimi i Partizanit:

✍️ FK Partizani njofton arritjen e marrëveshjes me lojtarin Milan Mirosavljev. Sulmuesi 26 vjeçar është përforcimi i radhës në merkaton e Janarit. Mirosavljev ka firmosur me Partizanin një kontratë për një vit e gjysëm dhe bashkohet me të kuqtë, pas eksperiencës në Letoni me skuadrën e FK Liepaja.

26 vjeçari është aktivizuar në ekipe të ndryshme në Serbi, ndërsa ka eksperienca me Buduçnost në Malin e Zi dhe Irtysh në Kazakistan.

#MirësevjennëfamiljenekuqeMilanMirosavljev

#WelcometotheRedFamilyMilanMirosavljev

#PërjetMeTyPartizan