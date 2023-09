Miqësore me Pepa U16, Shqipëria U15 gati për testin e radhës

Kombëtarja shqiptare U15 do të zhvillojë të dielën e 1 tetorit një ndeshje miqësore ndaj ekipit të Pepa U16. Kuqezinjtë e drejtuar nga trajneri Armand Dama, do të matin forcat me ekipin elbasanas pasditen e nesërme në kompleksin ‘Pepa’ në Elbasan. Me sfidën që do të nisë në ora 16:00.

Trajneri Dama ka ftuar plot 22 futbollistë për këtë test miqësor ndaj Pepës, teksa të gjithë lojtarët aktivizohen në kampionatin shqiptar. Stafi kuqezi kanë vendosur t’u japë mundësi lojtarëve që luajnë në Shqipëri që të tregojnë cilësinë e tyre.

Teksa do të shihet edhe efikasiti i stërvitjeve të këtyre futbollistëve gjatë kësaj kohe përmes projektit ‘Step by Step’. Ekipi kuqezi do të grumbullohet ditën e sotme në Elbasan.

Edhe pse vetëm një miqësore, te Shqipëria U16 e konsiderojnë takimin ndaj Pepës si një test mjaft të mirë për t’u dhënë mundësinë dhe për të provuar lojtarët më të spikatur të kësaj grup-moshe.