Nënshkrimin me Kessie-n e konfirmon edhe Busquets: Xavi e vlerëson shumë, s’e humb kollaj topin

Franck Kessie është një nga dy goditjet që Barcelona ka prenotuar tashmë për merkaton e verës së ardhshme (së bashku me Andreas Christensen nga Chelsea). Sigurimi i shërbimeve të e mesfushorit nga Bregu i Fildishtë, i cili do të largohet nga Milani si transferim i lirë në verë, u njoftua fillimisht nga presidenti Joan Laporta, më pas u konfirmua nga kapiteni Sergio Busquets, lideri i padiskutueshëm i mesfushës.

Në një intervistë për “RAC1”, flamuri i Barcelonës (ka fituar tetë kampionate, tre Champions dhe shtatë Kupa të Mbretit) e priti me entuziazëm nënshkrimin me lojtarin afrikan: “Xavi e vlerësoi atë dhe i dha dritën jeshile. Jam i lumtur që klubi po bën nënshkrime të rëndësishme dhe se lojtarët janë të lumtur që vijnë këtu. Kessie është shumë i fortë, rrallë e humb topin,” – siguroi Busquets. Kessie, i cili do të fitojë 6.5 milionë euro në sezon te Barcelona, do t’i thotë lamtumirë Milanit pas pesë sezonesh.